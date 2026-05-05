Cây vé trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, may mắn đến với nhiều người ở TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
05/05/2026 05:45 GMT+7

May mắn 'gõ cửa' nhiều người chơi xổ số miền Nam khi mua vé số thuộc cây vé trúng 4,8 tỉ đồng do một đại lý ở TP.HCM bán ra.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5.

TP.HCM: Vé trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, may mắn 'gõ cửa' nhiều người - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý bán trúng 160 tờ vé giải nhất xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5 đài Tiền Giang, nhiều khách đã tới đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số may mắn có dãy số cuối là 87565 trúng giải nhất xổ số Tiền Giang ngày 3 tháng 5. Giá trị nguyên cây vé trên là 4,8 tỉ đồng, được đại lý phân phối cho bạn hàng bán ra cho nhiều khách khác nhau.

"Hiện tại, nhiều khách tìm tới đại lý chúng tôi đổi thưởng 40 vé trong tổng số 160 vé trúng bán ra. Trong đó, người tìm đến đại lý đổi nhiều nhất là một khách nữ ngoài 40 tuổi trúng 19 tờ vé giải nhất. Hầu hết mọi người đều nhận tiền mặt", chủ đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý chia sẻ.

Hình ảnh nguyên cây vé 160 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã đổi thưởng cho 1 khách có 18 tờ xổ số miền Nam trúng số. Cụ thể, 8 tờ có dãy số 309079 thuộc xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 10 tờ còn lại có dãy số 709079 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 500 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Mua 5 tờ với số cuối 51, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam

Đúng dịp lễ 30.4, kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, người đàn ông ở TP.HCM mua 5 tờ vé số dãy 011151 vì có 2 số cuối 51. Bất ngờ, tất cả những vé này trúng 2 giải xổ số miền Nam.

