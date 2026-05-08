Trúng độc đắc xổ số miền Nam, cả nhà 5 người lãnh tiền ngay trong đêm

Đại lý vé số Mai Anh ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 934311 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số này là người phụ nữ cũng ở Đồng Nai, mua vé số qua bạn hàng của đại lý. Người này mua nhiều tờ với các dãy số khác nhau, may mắn có 1 tờ trúng độc đắc. Trong đêm sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 5, cả nhà chị cùng đến đại lý để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi kinh doanh vé số hơn 10 năm nay, thỉnh thoảng bán trúng độc đắc cho khách, đại lý vé số Mai Anh cho biết.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Tây Ninh thông báo đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 742546 trúng độc đắc xổ số Vũng Tàu ngày 5 tháng 5. Chị Lan cho biết 6 tờ vé số độc đắc đầu tiên được chị đổi thưởng cùng ngày cho 2 khách, trong đó 1 khách là nam tài xế và 1 khách là cô gái trẻ làm nghề buôn bán, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.