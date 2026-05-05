Mua dãy số ngẫu nhiên, người phụ nữ trúng 32 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
05/05/2026 16:53 GMT+7

Người phụ nữ ở Đồng Nai trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam đài TP.HCM, nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Anh Đào ở Đồng Nai cho biết mới đã đến nhà đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 975219 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mua dãy số ngẫu nhiên, người phụ nữ trúng 32 tỉ xổ số miền Nam đài TP.HCM- Ảnh 1.

Đại lý vé số Anh Đào đổi thưởng các vé trúng độc đắc, an ủi cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là người phụ nữ cũng ở Đồng Nai, khách quen của đại lý. Người này mua vé với dãy số ngẫu nhiên, mừng không nói nên lời khi trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 4 tháng 5. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Do số tiền trúng lớn và đến bất ngờ nên chị ấy chưa biết sử dụng vào mục đích gì. Ngoài ra, chúng tôi còn đổi thưởng nhiều tờ trúng an ủi cho các vị khách khác", đại lý vé số Anh Đào chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5.

Cụ thể, những tờ vé số may mắn có dãy số cuối là 87565 trúng giải nhất xổ số Tiền Giang ngày 3 tháng 5. Giá trị nguyên cây vé trên là 4,8 tỉ đồng, được đại lý phân phối cho bạn hàng bán ra cho nhiều khách khác nhau.

Cây vé trúng 4,8 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, may mắn đến với nhiều người ở TP.HCM

May mắn 'gõ cửa' nhiều người chơi xổ số miền Nam khi mua vé số thuộc cây vé trúng 4,8 tỉ đồng do một đại lý ở TP.HCM bán ra.

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5: Bất ngờ người trúng số đài Đồng Tháp

Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

