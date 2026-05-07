27 vé trúng 54 tỉ xổ số miền Nam: Nam tài xế, nữ tiểu thương… gặp may

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Tây Ninh thông báo đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 742546 trúng độc đắc xổ số Vũng Tàu ngày 5 tháng 5. Chị Lan cho biết 6 tờ vé số độc đắc đầu tiên được chị đổi thưởng cùng ngày cho 2 khách, trong đó 1 khách là nam tài xế và 1 khách là cô gái trẻ làm nghề buôn bán, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, 3 tờ trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng còn lại được chủ đại lý đổi thưởng cho khách quen vào sáng hôm sau. Tuy nhiên danh tính và thông tin của khách không được tiết lộ vì lý do bảo mật.

Chiều 6.5, đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) xác nhận đổi thưởng 11 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 6 tháng 5, tổng trị giá 22 tỉ đồng cho khách. Những vé này có dãy số 127240.

Đại lý vé số Tươi Tốt ở Đồng Tháp cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bạc Liêu ngày 5 tháng 5, tổng trị giá 14 tỉ đồng cho khách ở địa phương. Những vé này có dãy số may mắn là 066493.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, 27 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đã xuất hiện. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.