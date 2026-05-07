Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

27 vé trúng 54 tỉ xổ số miền Nam: Nam tài xế, nữ tiểu thương… gặp may

Cao An Biên - Dương Lan
07/05/2026 05:45 GMT+7

27 vé trúng độc đắc 54 tỉ đồng xổ số miền Nam lộ diện, trong đó có người làm nghề tài xế, tiểu thương… gặp may mắn.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú nổi tiếng ở Tây Ninh thông báo đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

27 vé trúng 54 tỉ xổ số miền Nam: Nam tài xế, nữ tiểu thương… gặp may - Ảnh 1.

Nhiều đại lý đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 742546 trúng độc đắc xổ số Vũng Tàu ngày 5 tháng 5. Chị Lan cho biết 6 tờ vé số độc đắc đầu tiên được chị đổi thưởng cùng ngày cho 2 khách, trong đó 1 khách là nam tài xế và 1 khách là cô gái trẻ làm nghề buôn bán, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, 3 tờ trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng còn lại được chủ đại lý đổi thưởng cho khách quen vào sáng hôm sau. Tuy nhiên danh tính và thông tin của khách không được tiết lộ vì lý do bảo mật.

Chiều 6.5, đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) xác nhận đổi thưởng 11 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 6 tháng 5, tổng trị giá 22 tỉ đồng cho khách. Những vé này có dãy số 127240.

Đại lý vé số Tươi Tốt ở Đồng Tháp cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bạc Liêu ngày 5 tháng 5, tổng trị giá 14 tỉ đồng cho khách ở địa phương. Những vé này có dãy số may mắn là 066493.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, 27 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đã xuất hiện. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Tin liên quan

Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Mua ủng hộ người bán dạo 18 tờ xổ số miền Nam khi đang ngồi ăn uống, người đàn ông ở Đồng Nai bất ngờ trúng 16,5 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5: Tin vui cho người trúng số đài Đồng Nai

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 xổ số ngày 6 tháng 5 xổ số miền Nam 6 tháng 5 xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận