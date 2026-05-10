Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5: Người trúng số đài Tiền Giang lãnh tiền ngay

Cao An Biên - Dương Lan
10/05/2026 16:55 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5, 160 vé trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm, khách lãnh tiền ngay lập tức.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho khách mua đài Tiền Giang.

Đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ có dãy số cuối may mắn 5567 trúng giải sáu xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 đài Tiền Giang

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 5567 trúng giải sáu xổ số Tiền Giang ngày 10 tháng 5. Phía đại lý cho biết vé được phân phối cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau. 

"Sau giờ xổ số, 1 khách trúng 16 vé trên đã được chúng tôi đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Chúng tôi vẫn đang tìm những vị khách may mắn trúng số liên hệ đại lý đổi thưởng", đại lý Thành Đạt cho hay.

Xổ số ngày 10 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 378913, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 134619 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 566502.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã đổi thưởng cho 2 khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 195634 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người đàn ông và người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Trước đó, 2 người đã ghé đại lý lựa ngẫu nhiên 2 tờ vé số này, bất ngờ trúng độc đắc. Họ không quen biết nhau, đến đại lý lãnh tiền không lâu sau khi có kết quả xổ số ngày 8 tháng 5. Chúng tôi đã chuyển khoản tiền trúng số cho 2 người. Cọc vé 160 tờ trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi được chúng tôi bán hết và đang chờ các khách khác đến đổi thưởng", đại lý vé số Ngọc Quang chia sẻ.

Mua dãy số ngẫu nhiên xổ số miền Nam, 2 khách trúng độc đắc đài Trà Vinh

Người đàn ông và người phụ nữ ở Cà Mau trúng độc đắc 2 tờ xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

