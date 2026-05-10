Mua dãy số ngẫu nhiên xổ số miền Nam, 2 khách trúng độc đắc đài Trà Vinh

Dương Lan - Cao An Biên
10/05/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông và người phụ nữ ở Cà Mau trúng độc đắc 2 tờ xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết đã đổi thưởng cho 2 khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 195634 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Mua dãy số ngẫu nhiên xổ số miền Nam, 2 khách trúng độc đắc đài Trà Vinh - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người đàn ông và người phụ nữ ở cách đại lý không xa. Trước đó, 2 người đã ghé đại lý lựa ngẫu nhiên 2 tờ vé số này, bất ngờ trúng độc đắc. Họ không quen biết nhau, đến đại lý lãnh tiền không lâu sau khi có kết quả xổ số ngày 8 tháng 5. Chúng tôi đã chuyển khoản tiền trúng số cho 2 người. Cọc vé 160 tờ trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi được chúng tôi bán hết và đang chờ các khách khác đến đổi thưởng", đại lý vé số Ngọc Quang chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Kim Ngân ở TP.HCM thông báo bán trúng và đã đổi thưởng cho khách mua 160 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4.8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 16656, trúng giải nhất xổ số Tây Ninh ngày 7 tháng 5, mỗi vé trị giá 30 triệu đồng. Đại lý tiết lộ chủ nhân những tờ vé này là 1 người.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, cả nhà 5 người lãnh tiền ngay trong đêm

Người phụ nữ ở Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng. Ngay trong đêm, chị cùng các thành viên trong gia đình đi xe ô tô đến đại lý đổi thưởng.

27 vé trúng 54 tỉ xổ số miền Nam: Nam tài xế, nữ tiểu thương… gặp may

Mua 160 tờ vé số, một người ở TP.HCM trúng 4.8 tỉ đồng xổ số miền Nam

