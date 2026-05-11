Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận 2,8 tỉ qua chuyển khoản

Câu chuyện được chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 5. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi người địa phương, sau giờ xổ số cùng vợ tới tận đại lý đổi thưởng.

"Khách chia sẻ còn nhiều tờ trúng ở nhà nhưng trước mắt đổi trước 2 tờ, còn những vé trúng còn lại giữ lấy may. Khách nhận 2,8 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Chúc mừng vị khách may mắn!", chị Trâm chia sẻ.

Hình ảnh 2 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Tiến Thu ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 063178 thuộc xổ số TP.HCM trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn được đại lý bán cho khách lẻ và khách vãng lai, không phải qua bạn hàng. Chúng tôi thông báo kết quả trên Facebook để những người sở hữu dãy số đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Tiến Thu chia sẻ.