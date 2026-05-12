Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5: Người trúng số đài Vũng Tàu lộ diện sớm

Cao An Biên - Dương Lan
12/05/2026 17:26 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5, một người trúng 16 vé đài Vũng Tàu lập tức lộ diện, được đại lý hỗ trợ đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 16 vé trúng giải an ủi tổng trị giá 800 triệu đồng cho một khách.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 16 vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5 đài Vũng Tàu, tổng trị giá 800 triệu đồng cho một khách

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 455485 trúng giải an ủi xổ số Vũng Tàu ngày 12 tháng 5. Đại lý cho biết người trúng 16 tờ vé số trên là một khách, vừa được hỗ trợ đổi thưởng. 

"Hôm nay, đại lý chúng tôi phân phối cho bạn hàng bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ giải độc đắc và an ủi, tuy nhiên hiện tại chỉ mới có ảnh những tờ vé an ủi. Chúng tôi đang chờ khách trúng độc đắc liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số cho biết.

Trong khi đó, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh cũng thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải bảy xổ số Bạc Liêu ngày 12 tháng 5, khi những tờ vé có dãy số cuối may mắn 588. Đại lý lập tức đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 12 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 408610, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 355485 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 366748.

Xổ số Bạc Liêu ngày 12 tháng 5 gây bất ngờ khi xuất hiện dãy số trúng tới 2 giải. Cụ thể, những tờ vé trúng giải tư với dãy số may mắn 35907 đồng thời cũng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 07. Giải nhì xổ số Bến Tre hôm nay cũng khiến người chơi xổ số thích thú với dãy số đẹp là 50000.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng giải sáu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 0567 thuộc xổ số TP.HCM trúng giải sáu trị giá 6,4 triệu đồng.

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là 1 khách cũng ở Đồng Nai. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người này đã liên hệ đại lý và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Hải Trinh cho biết.

Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, chủ quán cà phê cho con 800 triệu

Người phụ nữ bán cà phê trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và cho 4 người con mỗi người 200 triệu đồng.

