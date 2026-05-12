Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, chủ quán cà phê cho con 800 triệu

Dương Lan - Cao An Biên
12/05/2026 05:45 GMT+7

Người phụ nữ bán cà phê trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và cho 4 người con mỗi người 200 triệu đồng.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ cho biết vị khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc đã liên hệ đổi thưởng. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 703896 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, chủ quán cà phê cho con 800 triệu - Ảnh 1.

3 tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người phụ nữ bán cà phê ở An Giang. Sau khi có kết quả xổ số ngày 9 tháng 5 liền nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng. Người này đang bán cà phê có người bán dạo đến mời nên rút 2 tờ vé số, chị này lấy 1 tờ đưa cho người kế bên 1 tờ. Tuy nhiên, người kế bên không lấy tờ đó nên chủ quán cà phê lấy luôn cả 2 tờ", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Đại lý này nói thêm: "Khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Chị ấy nói cho 4 đứa con, mỗi người 200 triệu đồng nhờ đại lý chuyển cho từng người nhưng tôi thấy không phù hợp nên chuyển toàn bộ số tiền để chị tự chia".

Ngoài 2 tờ vé số của chủ quán cà phê, đại lý vé số Chấn Nam cũng đổi thưởng thêm 1 tờ có cùng dãy số trúng độc đắc trên cho 1 khách khác ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ). Người này mang tờ vé số trúng thưởng đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Những hình ảnh vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 5. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi người địa phương, sau giờ xổ số cùng vợ tới tận đại lý đổi thưởng.

Mua 160 tờ vé số, một người ở TP.HCM trúng 4.8 tỉ đồng xổ số miền Nam

Mua 160 tờ vé số, một người ở TP.HCM trúng 4.8 tỉ đồng xổ số miền Nam

Mua nguyên cây vé số 160 tờ, một người ở TP.HCM bất ngờ trúng tới 4.8 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý ở đâu bán trúng?

Mua dãy số ngẫu nhiên xổ số miền Nam, 2 khách trúng độc đắc đài Trà Vinh

Vợ chồng ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận 2,8 tỉ qua chuyển khoản

