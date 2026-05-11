Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5: Khách trúng cọc vé đài TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
11/05/2026 17:38 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5, một đại lý vé số ở Đồng Nai thông báo đã bán cho khách cọc vé trúng giải sáu đài TP.HCM.

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng giải sáu theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 0567 thuộc xổ số TP.HCM trúng giải sáu trị giá 6,4 triệu đồng. 

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là 1 khách cũng ở Đồng Nai. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người này đã liên hệ đại lý và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Hải Trinh cho biết. 

Khách trúng cọc vé đài TP.HCM theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 5

Trong khi đó, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán trúng và đổi thưởng 160 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 23 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng. 

Xổ số ngày 11 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 115854, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 586853 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 431844.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho khách mua đài Tiền Giang.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 5567 trúng giải sáu xổ số Tiền Giang ngày 10 tháng 5. Phía đại lý cho biết vé được phân phối cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau.


Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5: Người trúng số đài Tiền Giang lãnh tiền ngay

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5, 160 vé trúng số đài Tiền Giang lộ diện sớm, khách lãnh tiền ngay lập tức.

