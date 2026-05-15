Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5, đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích cho 1 khách, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn 314544.

"Khách trúng là nam, ngoài 40 tuổi và chúng tôi đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Người này mua nguyên cây vé số 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng giải khuyến khích. May mắn trúng số, tất nhiên ai cũng cũng vui", đại lý vé số Hiểu chia sẻ thêm.

Theo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 15 tháng 5, đại lý vé số Kim Ngân ở phường Chánh Hưng, TP.HCM (Q.8 cũ) cũng thông báo đã bán cọc 16 vé trúng giải năm cho khách. Những vé này có dãy số cuối là 6558.

Xổ số ngày 15 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long 216215 với dãy số trúng độc đắc là, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 660519 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 314542.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán nguyên cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ đại lý vé số cho biết những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 58083, được bán ra tại quầy vé ở Tây Ninh và được nhiều khách địa phương mua trúng. Sau khi có kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5, đại lý liền đăng lên mạng xã hội để tìm khách trúng số liên hệ đổi thưởng.