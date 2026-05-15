Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay

Cao An Biên - Dương Lan
15/05/2026 17:32 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5, một người đàn ông trúng 16 tờ vé số đài Trà Vinh lập tức được đại lý chuyển tiền.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5, đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích cho 1 khách, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn 314544.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5 cho 1 khách

ẢNH: NVCC

"Khách trúng là nam, ngoài 40 tuổi và chúng tôi đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Người này mua nguyên cây vé số 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng giải khuyến khích. May mắn trúng số, tất nhiên ai cũng cũng vui", đại lý vé số Hiểu chia sẻ thêm.

Theo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 15 tháng 5, đại lý vé số Kim Ngân ở phường Chánh Hưng, TP.HCM (Q.8 cũ) cũng thông báo đã bán cọc 16 vé trúng giải năm cho khách. Những vé này có dãy số cuối là 6558.

Xổ số ngày 15 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long 216215 với dãy số trúng độc đắc là, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 660519 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 314542.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán nguyên cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ đại lý vé số cho biết những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 58083, được bán ra tại quầy vé ở Tây Ninh và được nhiều khách địa phương mua trúng. Sau khi có kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5, đại lý liền đăng lên mạng xã hội để tìm khách trúng số liên hệ đổi thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, một đại lý vé số tìm khách đã mua cọc vé trúng 1,6 tỉ đồng đài Bình Thuận.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5: Đại lý tìm khách trúng số đài Cần Thơ

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5: Người trúng số đài Vũng Tàu lộ diện sớm

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5 xổ số ngày 15 tháng 5 xổ số miền Nam 15 tháng 5 xổ số trà vinh ngày 15 tháng 5 xổ số bình dương ngày 15 tháng 5 xổ số vĩnh long ngày 15 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận