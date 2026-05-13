Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5: Đại lý tìm khách trúng số đài Cần Thơ

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 318304 thuộc xổ số Hậu Giang trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Đại lý hiện đang chờ khách có những tờ với dãy số này liên hệ đổi thưởng. Chúng tôi cũng đăng tải kết quả xổ số miền Nam hôm nay lên Facebook để khách biết và đến lãnh tiền nếu trúng số", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

16 tờ trúng an ủi đài Cần Thơ theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Trần Anh cũng ở Cần Thơ đăng tải hình ảnh sau khi bán 16 tờ trúng số đài Sóc Trăng. Theo đó, 16 tờ có dãy số 432151 trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số ngày 13 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 077915, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 718304 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 632151.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.



Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 16 vé trúng giải an ủi tổng trị giá 800 triệu đồng cho một khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 455485 trúng giải an ủi xổ số Vũng Tàu ngày 12 tháng 5. Đại lý cho biết người trúng 16 tờ vé số trên là một khách, đã được hỗ trợ đổi thưởng.