Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán nguyên cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5 đài Tây Ninh, Bình Thuận xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Chủ đại lý vé số cho biết những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 58083, được bán ra tại quầy vé ở Tây Ninh và được nhiều khách địa phương mua trúng. Sau khi có kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5, đại lý liền đăng lên mạng xã hội để tìm khách trúng số liên hệ đổi thưởng.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chiều nay cũng thông báo đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng 2 tờ vé số giải khuyến khích mở thưởng xổ số Tây Ninh ngày 14 tháng 5. Những tờ vé này có dãy số may mắn 261228.

Xổ số ngày 14 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 261628, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 194241 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 859600.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm hôm nay cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 318304 thuộc xổ số Hậu Giang trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chúng tôi cũng đăng tải kết quả xổ số lên Facebook để khách biết và đến lãnh tiền, chúng tôi cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng số hôm qua với số tiền lớn", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.