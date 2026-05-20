Trúng độc đắc xổ số miền Nam: Người đàn ông để dành làm vốn, chia cho người thân

Dương Lan - Cao An Biên
20/05/2026 05:30 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 đài Cà Mau.

Anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp I Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy số 331798 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng độc đắc đài Cà Mau, chia cho người thân và làm vốn kinh doanh - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn là người đàn ông 44 tuổi cũng ở TP.HCM. Người này mua nhiều tờ có các dãy số khác nhau để cầu may, không ngờ có 1 tờ trúng độc đắc. Đại lý đã đổi thưởng và khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy chia sẻ đã có nhà riêng nên lấy tiền làm vốn kinh và chia cho người thân trong gia đình mỗi người một ít. Số tiền cụ thể ông ấy chia cho mọi người tôi không biết bao nhiêu", anh Lê Du chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thiên Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng những tờ có dãy số đẹp trúng số. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 686686 thuộc xổ số Tiền Giang ngày 18 tháng 5 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Hình ảnh tờ vé trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 822472 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5 trúng độc đắc 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 46 tuổi. Người này rước con đi học về, thấy người bán dạo đứng giữa trời nóng nên mua 12 tờ vé số ủng hộ, không ngờ trúng số với số tiền lớn. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 5, chúng tôi đến tận nhà khách đổi thưởng", đại lý vé số Khắc Duy cho hay.

Vợ chồng bán vé số 'ôm' vé ế, vỡ òa trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Chồng bệnh, người vợ mang cọc vé số của 2 vợ chồng đem bán nhưng không hết. Giữ lại vé ế, họ vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Vĩnh Long trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

