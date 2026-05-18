Vợ chồng bán vé số 'ôm' vé ế, vỡ òa trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
18/05/2026 05:30 GMT+7

Chồng bệnh, người vợ mang cọc vé số của 2 vợ chồng đem bán nhưng không hết. Giữ lại vé ế, họ vỡ òa trong hạnh phúc khi phát hiện trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 4 khách.

Vợ chồng bán vé số 'ôm' vé ế, vỡ òa trúng 4 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 4 khách cũng như nhiều vé trúng an ủi

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 859600 trúng xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5. Tổng trị giá của 6 tờ vé số độc đắc là 12 tỉ đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết trong 4 người trúng số, có 2 người trúng 2 tờ và 2 người trúng 1 tờ. Họ nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản cũng như tiền mặt.

"Tôi ấn tượng với câu chuyện của vợ chồng bán vé số nghèo đến đổi thưởng 2 tờ độc đắc. Người vợ kể hôm đó, chồng bệnh nên chị ấy bán luôn phần vé số của chồng, nhưng không bán hết. Giữ lại vé ế, họ vỡ òa phát hiện trúng độc đắc 4 tỉ đồng và đến đổi thưởng", anh Duy kể lại.

Phía đại lý cho biết vợ chồng bán vé số may mắn dự định sẽ dùng tiền trúng số để gửi tiết kiệm. Hình ảnh những tờ vé trúng số độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã đổi thưởng hàng loạt vé trúng an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5 tổng trị giá hơn 3,6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Khoảnh khắc khách vây kín đại lý để đổi thưởng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Cụ thể, đại lý đổi 73 vé trúng giải an ủi xổ số Cần Thơ ngày 13 tháng 5. Những tờ vé này có dãy số cuối là 18304, trong khi giải độc đắc đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 718304.

Xuất hiện tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi: Đại lý nói gì?

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng với hình ảnh tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5 rách đôi vì dính nước khiến nhiều người băn khoăn không biết chủ nhận được lãnh thưởng không.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5: Khách mua 800 tờ đài Hậu Giang nhận bất ngờ

