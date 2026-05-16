Xuất hiện tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi: Đại lý nói gì?

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, dãy số trúng độc đắc đài Bình Thuận là 859600. Mạng xã hội xuất hiện tờ vé số có dãy số 559600 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tuy nhiên, chủ nhân của tờ vé số này đã để tờ vé rách do dính nước nên đại lý tạm từ chối đổi thưởng. Dân mạng thắc mắc với hình dạng của tờ vé số rách hiện tại không biết chủ nhân có lãnh thưởng được từ Công ty XSKT Bình Thuận không.



Tờ vé số trúng an ủi đài Bình Thuận không còn được nguyên vẹn ẢNH: NVCC

Tài khoản Nguyễn Ngọc bình luận: "Chắc chủ nhân để quên không dò nên mới bị rách như vậy, 50 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ". Nickname Văn Hùng viết: "Theo quy định vé số phải còn nguyên vẹn mới lãnh được tiền, nếu không được thì tiếc cho chủ nhân quá".

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh tại phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết chủ nhân tờ vé số trúng thưởng bị rách là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cùng địa phương.

Đại lý vé số Phú Vinh chưa đổi thưởng tờ vé số rách trúng số cho chủ nhân

Theo anh Vinh, người này mua ủng hộ một tờ vé số từ người bán dạo rồi bỏ vào túi quần và xuống ruộng làm việc. Trong lúc lao động, ông không để ý nên tờ vé số bị dính nước và rách nát.

Đến khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, người bán vé số dạo báo tin trúng thưởng nên ông mới lấy vé ra dò. Lúc này, tờ vé số đã bị rách làm đôi, không còn nguyên vẹn. Người đàn ông sau đó mang tờ vé đến đại lý để đổi thưởng nhưng do vé bị hư hỏng nên anh Phú Vinh chưa thể giải quyết ngay.

"Tờ vé số vẫn còn đầy đủ dãy số và có dấu mộc của công ty. Tôi đang hướng dẫn chủ nhân làm đơn gửi Công ty XSKT Bình Thuận để được xem xét giải quyết. Hiện tôi chưa thể khẳng định có được đổi thưởng hay không, khả năng khoảng 50%. Sau khi người này hoàn tất đơn từ, tôi sẽ hỗ trợ gửi lên công ty để truy xét", anh Phú Vinh nói.