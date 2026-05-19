Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Cà Mau trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Khắc Duy ở Cà Mau (Bến Tre cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 822472 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5 trúng độc đắc 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



12 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 46 tuổi. Người này rước con đi học về, thấy người bán dạo đứng giữa trời nóng nên mua 12 tờ vé số ủng hộ, không ngờ trúng số với số tiền lớn. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 5, 20 giờ cùng ngày, chúng tôi đến tận nhà khách đổi thưởng. Ông ấy nhận 10 tỉ bằng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Khắc Duy cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 4 khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 859600 trúng xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5. Tổng trị giá của 6 tờ vé số độc đắc là 12 tỉ đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết trong 4 người trúng số, có 2 người trúng 2 tờ và 2 người trúng 1 tờ. Họ nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản cũng như tiền mặt.