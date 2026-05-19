Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Cà Mau trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
19/05/2026 05:30 GMT+7

Người đàn ông ở Cà Mau mua 12 tờ vé số giữa lúc thời tiết nắng nóng để ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Khắc Duy ở Cà Mau (Bến Tre cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 12 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 822472 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5 trúng độc đắc 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Rước con đi học mua ủng hộ người bán dạo, trúng 24 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

12 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 46 tuổi. Người này rước con đi học về, thấy người bán dạo đứng giữa trời nóng nên mua 12 tờ vé số ủng hộ, không ngờ trúng số với số tiền lớn. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 5, 20 giờ cùng ngày, chúng tôi đến tận nhà khách đổi thưởng. Ông ấy nhận 10 tỉ bằng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Khắc Duy cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 4 khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 859600 trúng xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5. Tổng trị giá của 6 tờ vé số độc đắc là 12 tỉ đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết trong 4 người trúng số, có 2 người trúng 2 tờ và 2 người trúng 1 tờ. Họ nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản cũng như tiền mặt.

Tin liên quan

Xuất hiện tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi: Đại lý nói gì?

Xuất hiện tờ vé số trúng 50 triệu xổ số miền Nam bị rách đôi: Đại lý nói gì?

Mạng xã hội xuất hiện bài đăng với hình ảnh tờ vé số trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5 rách đôi vì dính nước khiến nhiều người băn khoăn không biết chủ nhận được lãnh thưởng không.

73 vé trúng hơn 3,6 tỉ đồng xổ số miền Nam: Khách vây kín đại lý đổi thưởng

Vợ chồng bán vé số 'ôm' vé ế, vỡ òa trúng 4 tỉ xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5 xổ số ngày 19 tháng 5 xổ số miền Nam 19 tháng 5 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận