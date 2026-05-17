73 vé trúng hơn 3,6 tỉ đồng xổ số miền Nam: Khách vây kín đại lý đổi thưởng

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo đã đổi thưởng hàng loạt vé trúng an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam tổng trị giá hơn 3,6 tỉ đồng (chưa tính thuế). Khoảnh khắc khách vây kín đại lý để đổi thưởng nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Những ngày qua, nhiều người ở Cần Thơ tìm tới đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng vé trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý đổi 73 vé trúng giải an ủi xổ số Cần Thơ ngày 13 tháng 5. Những tờ vé này có dãy số cuối là 18304, trong khi giải độc đắc đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 718304.

Đại lý vé số Chấn Nam cho biết không nhớ hết số lượng khách tới đổi thưởng vì rất đông, trong đó, người đổi thưởng nhiều nhất là 16 tờ vé giải an ủi, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Người khách may mắn này là nữ, ngoài 30 tuổi và nhận toàn bộ số tiền trúng số theo hình thức chuyển khoản.

"Trong số những khách tới đổi thưởng, tôi ấn tượng nhất với một chị trúng 2 vé an ủi. Nghe chị tâm sự dễ thương, 2 vợ chồng chỉ còn 30.000 đồng trong túi, họ mua 2 tờ vé số giá 20.000 đồng cầu may, chừa lại 10.000 đồng sáng hôm sau 2 vợ chồng mỗi người ăn 5.000 đồng xôi ăn sáng. May mắn mỉm cười khi họ bất ngờ trúng số. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên chị cầm được số tiền lớn như vậy nên rất mừng", đại lý kể và chia sẻ đoạn clip khách đến đổi thưởng.

Hàng loạt vé trúng đài Cần Thơ được đại lý đổi thưởng tính tới ngày hôm nay 17.5 ẢNH: NVCC

Trước đó, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đến tận nhà đổi thưởng cho khách trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 5. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 566502 thuộc xổ số Đà Lạt trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông, cũng ở Vĩnh Long. Sau khi biết tin trúng độc đắc, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Khi tôi đến, cả nhà ngồi chờ sẵn, mừng rỡ nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Tôi không hỏi thêm dự định chia tiền cho anh em, con cháu trong nhà của họ như thế nào", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.