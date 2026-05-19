Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Dương Lan - Cao An Biên
19/05/2026 16:57 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5, một đại lý vé số ở Vĩnh Long thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng đài Bến Tre.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết một khách đã đổi thưởng cọc vé trúng giải ba theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 62001 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải ba trị giá 1,6 tỉ đồng. 

Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay - Ảnh 1.

Cọc vé 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết. 

Xổ số ngày 19 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 985684, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 382627 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 269950.

Cũng theo kết quả xổ số miền hôm nay, dân mạng thích thú khi những tờ vé số có dãy số cuối 60753 trúng giải nhì đồng thời trúng thêm giải tám khi có 2 cuối là 53. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân đã gặp may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Tài Lộc ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi bán 8 vé trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5. Cụ thể, 8 vé có dãy số cuối là 95265 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng ngay sau đó. 

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5: Vé trúng đài Cà Mau lộ diện sớm

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5: Vé trúng đài Cà Mau lộ diện sớm

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán 8 vé trúng giải nhất đài Cà Mau.

Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 5: Người trúng số mùng 1 đài Đà Lạt xuất hiện

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5: Khách mua 800 tờ đài Hậu Giang nhận bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5 xổ số ngày 19 tháng 5 xổ số miền Nam 19 tháng 5 xổ số Bến Tre ngày 19 tháng 5 xổ số Vũng Tàu ngày 19 tháng 5 xổ số Bạc Liêu ngày 19 tháng 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận