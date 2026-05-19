Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết một khách đã đổi thưởng cọc vé trúng giải ba theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 62001 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải ba trị giá 1,6 tỉ đồng.

Cọc vé 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.

Xổ số ngày 19 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 985684, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 382627 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 269950.

Cũng theo kết quả xổ số miền hôm nay, dân mạng thích thú khi những tờ vé số có dãy số cuối 60753 trúng giải nhì đồng thời trúng thêm giải tám khi có 2 cuối là 53.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân đã gặp may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Tài Lộc ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi bán 8 vé trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5. Cụ thể, 8 vé có dãy số cuối là 95265 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng ngay sau đó.