Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5: Vé trúng đài Cà Mau lộ diện sớm

Đại lý vé số Tài Lộc ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi bán 8 vé trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5. Cụ thể, 8 vé có dãy số cuối là 95265 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý đăng tải thông báo để chủ nhân biết kết quả và đến đổi thưởng.

Những tờ vé số trúng giải nhất đài Cà Mau theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng cọc vé 160 tờ. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 314 thuộc xổ số Cà Mau trúng giải bảy trị giá 32 triệu đồng.

Xổ số ngày 18 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 590865, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 043809 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 331798.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân đã gặp may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán trúng lốc 16 vé giải ba, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng cho một khách. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 41451 mở thưởng đài Đà Lạt.

"16 vé này đại lý phụ đồng nghiệp bán trúng, tổng trị giá 16 vé là 160 triệu đồng (chưa tính thuế)", đại lý chia sẻ. Người trúng số vừa được hỗ trợ đổi thưởng, vì tính bảo mật nên đại lý không chia sẻ thêm thông tin cá nhân.