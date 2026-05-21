Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5: Trùng hợp một dãy số trúng 2 đài

Cao An Biên - Dương Lan
21/05/2026 16:49 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5, một người phụ nữ trúng số đài Tây Ninh lập tức được đại lý đổi thưởng. Dãy số trúng số đài An Giang, Bình Thuận cũng có trùng hợp bất ngờ.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo đã bán nguyên cây vé số trúng giải sáu, tổng trị giá 64 triệu đồng cho 1 khách quen và đã hỗ trợ đổi thưởng ngay lập tức.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5, một người phụ nữ trúng số đài Tây Ninh lập tức được đại lý đổi thưởng

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 0219, trúng xổ số Tây Ninh ngày 21 tháng 5. "Khách mua là nữ, là khách quen thường xuyên mua vé số ở đại lý chúng tôi. Khách thường mua nguyên cây vé chứ không mua lẻ vài tờ, hôm nay bất ngờ gặp may mắn khi tất cả vé đều trúng", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 21 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 048987, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 898665 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 332731. 

Bên cạnh dãy số độc đắc, người chơi xổ số cũng chú ý tới dãy số trúng giải tám đài An Giang và Bình Thuận, khi đều là số 66, cho rằng đây là trùng hợp thú vị. Theo kết quả trên, nhiều người cũng truy tìm những tờ vé số đẹp 666666 trúng xổ số 2 đài trên.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng 2 cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 584574 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 16 tờ có dãy số cuối 35709 cũng thuộc đài này trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 32 tờ vé số may mắn là 2 khách quen của đại lý, cũng ở Vĩnh Long. 1 người mua cọc vé trúng an ủi, người còn lại trúng giải nhất. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam họ đã liên hệ đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Những khách này thường xuyên mua các cọc vé có cùng dãy số, không mua lẻ ít tờ", đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ.

Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Vĩnh Long trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Người đàn ông ở Vĩnh Long mua 12 tờ vé số giữa lúc thời tiết nắng nóng để ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

