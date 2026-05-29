Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5: Vừa có kết quả, đại lý gọi báo khách trúng đài Trà Vinh

Dương Lan - Cao An Biên
29/05/2026 17:13 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5, một đại lý vé số ở Vĩnh Long đã báo cho khách quen trúng đài Trà Vinh đến đổi thưởng.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số cuối 98912 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 trúng giải ba trị giá 160 triệu đồng. 

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5: Khách mua dãy số ngẫu nhiên trúng đài TràVinh - Ảnh 1.

Những tờ có dãy số cuối 98912 trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 đài Trà Vinh

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý. Vừa có kết quả xổ số hôm nay chúng tôi liền báo để khách biết trúng số và đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. 

Trong khi đó, đại lý vé số Phú Vinh cũng thông báo đã bán 16 tờ trúng giải tư với dãy số cuối 33723 thuộc xổ số Trà Vinh ngày 29 tháng 5, trị giá 48 triệu đồng. 

Xổ số ngày 29 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 123549, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 181994 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 512263.

Những tờ vé số trúng giải tư đài Bình Dương với dãy số cuối 06949 trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 49. Mỗi tờ vé số trúng giải tư trị giá 4 triệu đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng. Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Phúc Khang ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán 16 tờ vé số trúng giải an ủi đài Tây Ninh cho nhiều khách ở địa phương, tổng trị giá của những vé này là 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số 790332 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 28 tháng 5. Đại lý Phúc Khang tiết lộ nhiều khách đã mua trúng nên sau khi có kết quả xổ số đã đăng lên mạng xã hội thông báo tin vui, để khách biết tới đại lý đổi thưởng.


Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5: Vé trúng đài Tây Ninh xuất hiện sớm

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5, vé trúng đài Tây Ninh lập tức xuất hiện, đại lý báo tin vui cho khách.

