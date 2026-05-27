Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5: Trùng hợp vé trúng đài Đồng Nai, Cần Thơ

Dương Lan - Cao An Biên
27/05/2026 17:23 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5, khách quen của một đại lý vé số ở Vĩnh Long đã trúng 16 tờ an ủi đài Sóc Trăng. Nhiều người phát hiện vé trúng đài Đồng Nai, Cần Thơ cũng có sự trùng hợp thú vị.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 294538 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5. Giải tám của đài Đồng Nai và Cần Thơ thuộc về những tờ có 2 số cuối là 94

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, chúng tôi đã thông báo kết quả đến người này và chờ họ đổi thưởng. Vừa mới có kết quả nên khách chưa biết bản thân trúng số", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ. 

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng giải tám. Theo đó, 160 tờ có 2 số cuối là 94 thuộc xổ số Đồng Nai trúng 16 triệu đồng. 

Xổ số ngày 27 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 738909, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 007940 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 094538.

Bên cạnh đó, người chơi xổ số cũng chú ý tới dãy số trúng giải tám đài Đồng Nai và Cần Thơ đều có 2 số cuối là 94, nhiều người cho rằng đây là sự trùng hợp thú vị.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 5 chiều qua, anh Duy phía đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích đài Vũng Tàu, mỗi tờ vé trị giá 6 triệu đồng. 

Cụ thể, các vé trên có dãy số may mắn là 383356, trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Đại lý cho biết những tờ vé này được anh phân phối cho bạn hàng bán trúng. Sau khi có kết quả xổ số, anh đăng lên Facebook thông báo tin vui cho khách mua trúng biết để đến đổi thưởng.

