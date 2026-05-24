Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài Kiên Giang lộ diện

Dương Lan - Cao An Biên
24/05/2026 17:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc đài Kiên Giang.

Đại lý vé số Ngọc Mẫn ở TP.HCM cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 957166 thuộc xổ số Kiên Giang trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé số trúng độc đắc được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Chúng tôi đã đăng kết quả và thông báo đến những khách mua dãy số đó đổi thưởng", đại lý vé số Ngọc Mẫn cho hay. 

Trong khi đó, đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán 2 cọc vé gồm 320 tờ trúng giải tám đài Đà Lạt. Theo đó, 320 tờ có 2 số cuối là 43 trúng giải tám trị giá 32 triệu đồng. 

Xổ số ngày 24 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 347955, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 957166 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 949438. 

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam 23 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán trúng 4 cọc vé (64 tờ) giải an ủi đài Hậu Giang, tổng trị giá 3,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn 89337 trúng xổ số Hậu Giang ngày 23 tháng 5. Đại lý cho biết những vé này được phân phối cho nhiều bạn hàng và đã bán trúng cho nhiều khách ở địa phương. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý vé số này bán trúng và đổi thưởng giải cao cho khách.


