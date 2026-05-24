Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng 10 tỉ xổ số miền Nam nhưng không biết, khách được đại lý TP.HCM gọi báo

Cao An Biên - Dương Lan
24/05/2026 05:30 GMT+7

Trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam nhưng không biết, một người phụ nữ được đại lý ở TP.HCM gọi điện thông báo, lập tức nhận tiền.

Câu chuyện được anh Đoàn Doãn Tuấn, đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi bán trúng 16 tờ vé số độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế) thuộc xổ số miền Nam.

Trúng 10 tỉ xổ số miền Nam nhưng… không biết, khách được đại lý TP.HCM gọi báo - Ảnh 1.

Nhiều tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được anh Tuấn đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn 048987 trúng xổ số Tây Ninh ngày 21 tháng 5. Anh Tuấn cho biết đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách, trong đó, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, người trúng ít nhất là 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.

"Khách trúng 5 tờ là nữ, tôi đã đổi thưởng qua hình thức chuyển khoản. Chị này không hay mình đã trúng số, sau giờ xổ số, tôi lập tức liên hệ để thông báo. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thông tin thêm về danh tính của khách", đại lý vé số Thảo Nguyên chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Mới đây, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) bán trúng 7,2 tỉ đồng xổ số miền Nam. Ngay sau đó, 10 người may mắn xuất hiện đổi thưởng 34 tờ, tổng trị giá là 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 86686, trúng xổ số Tiền Giang ngày 17 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày là dãy số 486686.

Tin liên quan

Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Vĩnh Long trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Mua giúp người bán dạo, người đàn ông ở Vĩnh Long trúng 24 tỉ xổ số miền Nam

Người đàn ông ở Vĩnh Long mua 12 tờ vé số giữa lúc thời tiết nắng nóng để ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 5: Hai khách vừa trúng 1,28 tỉ đài Sóc Trăng

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 5: Trùng hợp một dãy số trúng 2 đài

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 23 tháng 5 xổ số ngày 23 tháng 5 xổ số miền nam 23 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận