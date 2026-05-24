Trúng 10 tỉ xổ số miền Nam nhưng không biết, khách được đại lý TP.HCM gọi báo

Câu chuyện được anh Đoàn Doãn Tuấn, đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi bán trúng 16 tờ vé số độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế) thuộc xổ số miền Nam.

Nhiều tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được anh Tuấn đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn 048987 trúng xổ số Tây Ninh ngày 21 tháng 5. Anh Tuấn cho biết đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách, trong đó, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, người trúng ít nhất là 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.

"Khách trúng 5 tờ là nữ, tôi đã đổi thưởng qua hình thức chuyển khoản. Chị này không hay mình đã trúng số, sau giờ xổ số, tôi lập tức liên hệ để thông báo. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thông tin thêm về danh tính của khách", đại lý vé số Thảo Nguyên chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Mới đây, đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) bán trúng 7,2 tỉ đồng xổ số miền Nam. Ngay sau đó, 10 người may mắn xuất hiện đổi thưởng 34 tờ, tổng trị giá là 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 86686, trúng xổ số Tiền Giang ngày 17 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày là dãy số 486686.