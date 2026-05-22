Mua vé số khi tan làm, nam công nhân trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
22/05/2026 05:30 GMT+7

Sau khi tan làm, nam công nhân ghé đại lý vé số lựa mua 2 tờ vé số, bất ngờ trúng độc đắc 4 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5.

Đại lý vé số Đồng Phú ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 590856 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 được đại lý Đồng Phú đổi thưởng

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là nam công nhân 26 tuổi. Sau khi tan làm, người này ghé đại lý mua vé số, biết kết quả đã cùng 1 người khác đến đại lý đổi thưởng. Họ quyết định nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Có số tiền lớn, người này dự định sẽ về quê làm ăn", đại lý vé số Đồng Phú chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hổ ở Cà Mau cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 284574 thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 20 tháng 5 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Hoàng Oanh, đại diện đại lý vé số Thành Tâm ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông ở địa phương cách đây không lâu.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 911805 trúng độc đắc xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 5. Tổng trị giá của những vé này là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và được vị khách may mắn nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt.

