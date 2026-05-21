TP.HCM: Người đàn ông trung niên trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đổi thưởng... 'thần tốc'

Câu chuyện vừa được chị Hoàng Oanh, đại diện đại lý vé số Thành Tâm ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông ở địa phương cách đây không lâu.

Dò số thấy trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM, một người đàn ông trung niên ở TP.HCM tức tốc tới đại lý đổi thưởng

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 911805 trúng độc đắc xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 5. Tổng trị giá của những vé này là 4 tỉ đồng (chưa tính thuế) và được vị khách may mắn nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt.

"Khách hàng tuổi trung niên, rất mừng khi trúng số tiền lớn. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là ngay khi vừa có kết quả xổ số, vị khách đã có mặt tại đại lý để đổi thưởng ngay lập tức. Tôi không nghĩ vé trúng độc đắc lại xuất hiện sớm như vậy!", chị Hoàng Oanh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé trúng số độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thành Tâm từng nhiều lần đổi thưởng độc đắc cho khách và gây sốt mạng xã hội. Cách đây không lâu, đại lý cũng đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.