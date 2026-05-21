Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Người đàn ông trung niên trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đổi thưởng... 'thần tốc'

Cao An Biên - Dương Lan
21/05/2026 05:30 GMT+7

Dò số thấy trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM, một người đàn ông trung niên ở TP.HCM tức tốc tới đại lý đổi thưởng.

Câu chuyện vừa được chị Hoàng Oanh, đại diện đại lý vé số Thành Tâm ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông ở địa phương cách đây không lâu.

TP.HCM: Người đàn ông trung niên trúng 4 tỉ xổ số miền Nam đổi thưởng... 'thần tốc' - Ảnh 1.

Dò số thấy trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM, một người đàn ông trung niên ở TP.HCM tức tốc tới đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 911805 trúng độc đắc xổ số TP.HCM ngày 16 tháng 5. Tổng trị giá của những vé này là 4 tỉ đồng (chưa tính thuế) và được vị khách may mắn nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt.

"Khách hàng tuổi trung niên, rất mừng khi trúng số tiền lớn. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là ngay khi vừa có kết quả xổ số, vị khách đã có mặt tại đại lý để đổi thưởng ngay lập tức. Tôi không nghĩ vé trúng độc đắc lại xuất hiện sớm như vậy!", chị Hoàng Oanh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé trúng số độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thành Tâm từng nhiều lần đổi thưởng độc đắc cho khách và gây sốt mạng xã hội. Cách đây không lâu, đại lý cũng đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, một đại lý vé số tìm khách đã mua cọc vé trúng 1,6 tỉ đồng đài Bình Thuận.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay

Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5: Khách mua 800 tờ đài Hậu Giang nhận bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 20 tháng 5 xổ số ngày 20 tháng 5 xổ số miền nam 20 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận