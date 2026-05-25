Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5: Đại lý tìm khách trúng số đài TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
25/05/2026 17:08 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số đài TP.HCM và tìm khách liên hệ đổi thưởng.

Đại lý vé số Vân Anh 79 cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5. Theo đó, 16 tờ có dãy số 746479 thuộc xổ số TP.HCM trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5: Đại lý tìm khách trúng số đài TP.HCM - Ảnh 1.

Cọc vé có dãy số 746479 trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Những tờ vé số may mắn trúng an ủi được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để những người mua dãy số đó liên hệ đổi thưởng. Dù không phải trúng độc đắc nhưng mỗi tờ trúng an ủi cũng trị giá 50 triệu đồng, số tiền không nhỏ", đại lý vé số Vân Anh 79 cho hay. 

Xổ số ngày 25 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 846479, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 017030 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 861359.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Ngọc Mẫn ở TP.HCM cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 957166 thuộc xổ số Kiên Giang trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Nhiều người đã liên hệ đại lý đổi thưởng và lãnh hàng tỉ đồng tiền trúng số. 



Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài Kiên Giang lộ diện

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán trúng cọc vé gồm 16 tờ trúng độc đắc đài Kiên Giang.

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 5: 4 cọc vé trúng 3,2 tỉ đài Hậu Giang xuất hiện

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 5: Người mua vé dãy số đẹp '8586' trúng đài Trà Vinh

