Trúng 35 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM chia cho họ hàng

Đó là chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM sau khi đã đổi thưởng 35,2 tỉ đồng xổ số miền Nam cho một khách, gồm 16 tờ vé trúng độc đắc và 64 tờ vé số trúng giải an ủi.

Hàng loạt vé trúng độc đắc và an ủi được đại lý Đại Phát đổi thưởng cho 1 khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, 16 tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 796933 thuộc xổ số Bình Dương ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách ở phường Tân Hưng, thuộc khu vực Q.7 cũ để đổi thưởng.

"Vị khách là nam, ngoài 40 tuổi. Dù trúng hơn 35 tỉ đồng, nhưng khách nhận tiền mặt chứ không nhận chuyển khoản. Vị khách tiết lộ sẽ dùng một phần tiền trúng số chia cho anh em, họ hàng", anh Vũ Huỳnh tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, anh Đoàn Doãn Tuấn, đại lý vé số Thảo Nguyên ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé số độc đắc trị giá 32 tỉ đồng thuộc xổ số miền Nam. Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn 048987 trúng xổ số Tây Ninh ngày 21 tháng 5. Anh Tuấn cho biết đã đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc cho 3 khách, trong đó, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, người trúng ít nhất là 1 tờ, người còn lại trúng 2 tờ.