Đại lý TP.HCM bán trúng 7,2 tỉ xổ số miền Nam, 10 người may mắn xuất hiện

Cao An Biên - Dương Lan
23/05/2026 05:30 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM bán trúng 7,2 tỉ đồng xổ số miền Nam, ngay sau đó, 10 người may mắn xuất hiện khiến đại lý đổi thưởng… 'mỏi tay'.

Đó là chia sẻ của đại lý vé số An Khang ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi đã bán trúng 9 cọc vé số giải an ủi xổ số miền Nam gồm 144 tờ cho nhiều khách và bạn hàng, với tổng số tiền trúng số là 7,2 tỉ đồng.

TP.HCM: Đại lý bán trúng 7,2 tỉ xổ số miền Nam, 10 người may mắn xuất hiện

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện tại đại lý vé số An Khang ở TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 86686, trúng xổ số Tiền Giang ngày 17 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày là dãy số 486686.

"Sau đó, có 10 khách tới đại lý của tôi đổi thưởng 34 tờ, tổng trị giá 1,7 tỉ đồng. Trong đó, người đổi thưởng nhiều nhất là 5 tờ. Khách nhận thưởng theo hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt", đại lý An Khang chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng 1,7 tỉ đồng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Đại lý vé số Đồng Phú ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 590856 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là nam công nhân 26 tuổi. Sau khi tan làm, người này ghé đại lý mua vé số, biết kết quả đã cùng 1 người khác đến đại lý đổi thưởng. Họ quyết định nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Có số tiền lớn, người này dự định sẽ về quê làm ăn", đại lý vé số Đồng Phú chia sẻ.

