Xổ số miền Nam ngày 26 tháng 5: Đài Vũng Tàu gây bất ngờ

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 5, anh Duy phía đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích đài Vũng Tàu, mỗi tờ vé trị giá 6 triệu đồng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 5 hôm nay, đài Vũng Tàu có dãy số trúng giải năm 8443 trúng thêm giải tám. Anh Duy, chủ đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo bán trúng cọc vé có 16 vé giải khuyến khích ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé trên có dãy số may mắn là 383356, trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Đại lý cho biết những tờ vé này được anh phân phối cho bạn hàng bán trúng. Sau khi có kết quả xổ số, anh đăng lên Facebook thông báo tin vui cho khách mua trúng biết để đến đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5, những tờ vé trúng giải năm có dãy số cuối là 8443 đồng thời cũng trúng thêm giải tám, khi có dãy số cuối là 43. Như vậy, người trúng giải năm đài Vũng Tàu cũng sẽ được lãnh thưởng thêm giải tám.

Xổ số ngày 26 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 710634, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 353356 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 085856.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Vân Anh 79 cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 5. Theo đó, 16 tờ có dãy số 746479 thuộc xổ số TP.HCM trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn trúng an ủi được đại lý bán cho nhiều khách khác nhau. Chúng tôi đã đăng kết quả lên Facebook để những người mua dãy số đó liên hệ đổi thưởng. Dù không phải trúng độc đắc nhưng mỗi tờ trúng an ủi cũng trị giá 50 triệu đồng, số tiền không nhỏ", đại lý vé số Vân Anh 79 cho hay.