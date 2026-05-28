Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5: Vé trúng đài Tây Ninh xuất hiện sớm

Cao An Biên - Dương Lan
28/05/2026 16:51 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5, vé trúng đài Tây Ninh lập tức xuất hiện, đại lý báo tin vui cho khách.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5, đại lý vé số Phúc Khang ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán 16 tờ vé số trúng giải an ủi đài Tây Ninh cho nhiều khách ở địa phương, tổng trị giá của những vé này là 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5: Vé trúng số đài Tây Ninh xuất hiện sớm - Ảnh 1.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5, vé trúng số đài Tây Ninh, Bình Thuận lập tức xuất hiện, nhiều đại lý báo tin vui cho khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số 790332 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 28 tháng 5. Đại lý Phúc Khang tiết lộ nhiều khách đã mua trúng nên sau khi có kết quả xổ số đã đăng lên mạng xã hội thông báo tin vui, để khách biết tới đại lý đổi thưởng.

Đại lý vé số Út Thúy cũng thông báo đã bán trúng 160 tờ vé trúng giải bảy xổ số Bình Thuận ngày 28 tháng 5. Những vé này có dãy số cuối 751, trúng tổng số tiền là 32 triệu đồng và đại lý đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 28 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 490332, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 377962 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 180200.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 294538 thuộc xổ số Sóc Trăng trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, chúng tôi đã thông báo kết quả đến người này và đã hỗ trợ đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5: Trùng hợp vé trúng đài Đồng Nai, Cần Thơ

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5, khách quen của một đại lý vé số ở Vĩnh Long đã trúng 16 tờ an ủi đài Sóc Trăng. Nhiều người phát hiện vé trúng đài Đồng Nai, Cần Thơ cũng có sự trùng hợp thú vị.

