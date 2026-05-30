Trúng độc đắc 32 tỉ xổ số miền Nam đài An Giang, khách đổi thưởng trong đêm

Đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cho biết ngay ngày khai trương mặt bằng mới đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 16 tờ vé trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 377962 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



16 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn là người đàn ông cũng ở TP.HCM, cách chỗ đại lý không xa. Người này thích dãy số có số 9 ở giữa nên lựa chọn những tờ 377962. Trong đêm 28.5, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng nhận 27 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Chúng tôi bàn giao tiền trúng số cho khách xong vào lúc 1 giờ sáng 29.5", đại lý vé số Đại Hồng Phát chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho 3 khách, trong đó có 3 vé dãy độc lạ 653356, 2 vé dãy 453356.

Những tờ vé trên trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc đài này thuộc về các vé có dãy số 353356. Đại lý tiết lộ có 2 người trúng vé số dãy 653356, một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.