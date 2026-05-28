Được tặng 2 tờ vé số, vợ chồng ở Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
28/05/2026 05:30 GMT+7

Vợ chồng ở Tây Ninh đi ăn chung với nhóm bạn và được tặng 2 tờ vé số, bất ngờ khi 2 tờ đó trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 2 tờ vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 5. Theo đó, 2 tờ có dãy số 020319 thuộc xổ số Bình Phước trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đi ăn được cho 2 tờ vé số, vợ chồng trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được đại lý Lan Hùng Tú đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc là vợ chồng, trong lúc đi ăn cùng nhóm bạn, họ được chia cho 2 tờ vé số may mắn và sau đó nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng, nhận tiền mặt. Người quen đã mua 10 tờ vé cùng dãy số rồi chia cho cả nhóm nên cả 10 tờ đều trúng độc đắc. Ngoài cặp vợ chồng nói trên, đại lý này còn đổi thưởng thêm 1 tờ trúng độc đắc cho một khách khác. Riêng 7 tờ còn lại, người trúng đổi ở những đại lý khác", chị Lan Hùng Tú chia sẻ.

Đại lý vé số Bích Hợp ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 9 tờ có dãy số 846479 thuộc xổ số TP.HCM ngày 25 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 10 tỉ đồng cho nhiều khách. Những tờ vé có dãy số may mắn 957166 trúng xổ số Kiên Giang ngày 24 tháng 5. Đại lý cho biết đã đổi thưởng 5 vé trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, đều sống và làm việc ở TP.HCM.

Trúng 35 tỉ đồng xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM chia cho họ hàng

Một người đàn ông trung niên ở TP.HCM trúng 16 tờ vé độc đắc và 64 tờ vé an ủi xổ số miền Nam, nhận tiền mặt hơn 35 tỉ đồng (chưa tính thuế).

