Người phụ nữ U.70 ở TP.HCM trúng 2 tỉ xổ số miền Nam, lấy tiền mặt sửa nhà

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 10 tỉ đồng cho nhiều khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 957166 trúng xổ số Kiên Giang ngày 24 tháng 5. Đại lý cho biết đã đổi thưởng 5 vé trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, đều sống và làm việc ở TP.HCM.

"Trong những khách tới đổi thưởng, tôi ấn tượng với một bác U.70, mua vé số thử xem sao và bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Bác nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, nói sẽ dùng để sửa nhà", đại lý vé số Ngọc Yến chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM đã đổi thưởng 35,2 tỉ đồng xổ số miền Nam cho một khách, gồm 16 tờ vé trúng độc đắc và 64 tờ vé số trúng giải an ủi. Cụ thể, 16 tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 796933 thuộc xổ số Bình Dương ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách ở phường Tân Hưng, thuộc khu vực Q.7 cũ để đổi thưởng.

"Vị khách là nam, ngoài 40 tuổi. Dù trúng hơn 35 tỉ đồng, nhưng khách nhận tiền mặt chứ không nhận chuyển khoản. Vị khách tiết lộ sẽ dùng một phần tiền trúng số chia cho anh em, họ hàng", anh Vũ Huỳnh tiết lộ.