Độc lạ vé có dãy số 653356 trúng xổ số miền Nam, người bán vé số gặp may

Câu chuyện được đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho 3 khách, trong đó có 3 vé dãy độc lạ 653356, 2 vé dãy 453356.

Dãy số độc lạ 653356 trúng xổ số miền Nam được đại lý đổi thưởng ẢNH: AI

Những tờ vé trên trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc đài này thuộc về các vé có dãy số 353356. Đại lý tiết lộ có 2 người trúng vé số dãy 653356, một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.

"Tôi ấn tượng với khách trúng 1 tờ vì đó cũng là người bán vé số, mua ủng hộ bạn hàng và gặp may mắn. Các trường hợp trúng an ủi trên đều nhận tiền bằng tiền mặt, trúng số tiền lớn nên ai cũng vui. Vé số dãy 653356 là dãy số độc lạ!", đại lý Hoàng Anh Phú Quý bày tỏ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM (Q.Bình Tân cũ) gây chú ý khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 10 tỉ đồng cho nhiều khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 957166 trúng xổ số Kiên Giang ngày 24 tháng 5. Đại lý cho biết đã đổi thưởng 5 vé trúng độc đắc cho 3 khách khác nhau, đều sống và làm việc ở TP.HCM.

"Trong những khách tới đổi thưởng, tôi ấn tượng với một bác U.70, mua vé số thử xem sao và bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ đồng (chưa tính thuế). Bác nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, nói sẽ dùng để sửa nhà", đại lý vé số Ngọc Yến chia sẻ.