Người đàn ông trúng hơn 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt chia cho người thân

Đó là chia sẻ từ đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Nhiều vé trúng độc đắc, an ủi, khuyến khích xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 đài Bình Dương được đại lý vé số Hồng Phúc đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

"Khách hàng trúng số là nam, sinh năm 1983. Vị khách trúng số tiền lớn bất ngờ nên rất vui, cho biết sẽ lãnh tiền về để chia cho người thân trong gia đình", đại lý vé số Hồng Phúc chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho 3 khách, trong đó có 3 vé dãy độc lạ 653356, 2 vé dãy 453356 cũng được mạng xã hội quan tâm.

Những tờ vé trên trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc đài này thuộc về các vé có dãy số 353356. Đại lý tiết lộ có 2 người trúng vé số dãy 653356, một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.