Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người đàn ông trúng hơn 4 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền mặt chia cho người thân

Cao An Biên - Dương Lan
31/05/2026 05:30 GMT+7

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi bất ngờ trúng số độc đắc và an ủi xổ số miền Nam với tổng số tiền 4,05 tỉ đồng, nhận 2,3 tỉ đồng tiền mặt để về chia cho người thân.

Đó là chia sẻ từ đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Người đàn ông trúng số 4,05 tỉ xổ số miền Nam, lãnh tiền chia cho người thân - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng độc đắc, an ủi, khuyến khích xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 đài Bình Dương được đại lý vé số Hồng Phúc đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

"Khách hàng trúng số là nam, sinh năm 1983. Vị khách trúng số tiền lớn bất ngờ nên rất vui, cho biết sẽ lãnh tiền về để chia cho người thân trong gia đình", đại lý vé số Hồng Phúc chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi sau khi được đại lý đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam cho 3 khách, trong đó có 3 vé dãy độc lạ 653356, 2 vé dãy 453356 cũng được mạng xã hội quan tâm.

Những tờ vé trên trúng xổ số Vũng Tàu ngày 26 tháng 5. Trong khi đó, giải độc đắc đài này thuộc về các vé có dãy số 353356. Đại lý tiết lộ có 2 người trúng vé số dãy 653356, một người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.

Tin liên quan

Độc lạ vé có dãy số 653356 trúng xổ số miền Nam, người bán vé số gặp may

Độc lạ vé có dãy số 653356 trúng xổ số miền Nam, người bán vé số gặp may

Người bán vé số ở TP.HCM mua ủng hộ bạn hàng tờ vé số dãy độc lạ 653356, bất ngờ trúng xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 5: Trùng hợp vé trúng đài Đồng Nai, Cần Thơ

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5: Vừa có kết quả, đại lý gọi báo khách trúng đài Trà Vinh

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5 xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 xổ số ngày 30 tháng 5 xổ số miền Nam 30 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận