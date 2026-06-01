Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6: Người trúng số đài TP.HCM nhận chuyển khoản

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho một khách trúng 16 tờ vé đài TP.HCM.

Cụ thể, những tờ vé số trên có dãy số may mắn là 715887 trúng giải khuyến khích xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6, tổng trị giá giải thưởng là 96 triệu đồng. Đại lý lập tức liên hệ, đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Xổ số ngày 1 tháng 6 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 725887, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 732919 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 748958.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5. Theo đó, 6 tờ với các dãy số 080850 và 050550 thuộc xổ số Đà Lạt trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

"Các cây vé mỗi cây gồm 160 tờ được chúng tôi bán cho nhiều khách lẻ khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, 2 khách đã mang 6 tờ trúng số đến đại lý đổi thưởng. Những tờ trúng số có dãy khá đẹp, được nhiều người chọn mua", đại lý vé số Bé chia sẻ.