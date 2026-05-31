Xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5: Vé có dãy số đẹp trúng đài Đà Lạt

Đại lý vé số Bé ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5. Theo đó, 6 tờ với các dãy số 080850 và 050550 thuộc xổ số Đà Lạt trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Những tờ có dãy số 080850, 050550 trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Các cây vé mỗi cây gồm 160 tờ được đại lý bán cho nhiều khách lẻ khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, 2 khách đã mang 6 tờ trúng số đến đại lý đổi thưởng. Những tờ trúng số có dãy khá đẹp, được nhiều người chọn mua", đại lý vé số Bé chia sẻ.

Xổ số ngày 31 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 197341, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 870587, đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 080550.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5 chiều qua, một đại lý vé số ở Cà Mau đã thông báo đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải khuyến khích cho một khách ở địa phương.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 323580, trúng giải khuyến khích xổ số Hậu Giang ngày 30 tháng 5. Mỗi tờ vé trị giá 6 triệu đồng, đại lý bày tỏ sự nuối tiếc khi "suýt chút nữa" khách đã trúng độc đắc vì chỉ sai mỗi số cuối.

"Khách là khách quen của chúng tôi, sau khi có kết quả xổ số liền mang vé tới đại lý đổi thưởng. Khách nhận tiền mặt, dù hơi uổng cho khách vì chút nữa đã trúng độc đắc, nhưng khuyến khích cũng là giải cao", đại lý bày tỏ.