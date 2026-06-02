2 công nhân trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, đại lý TP.HCM mang tiền đi Tây Ninh ngay

Cao An Biên - Dương Lan
02/06/2026 05:30 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM gây sốt khi mang tiền đến Tây Ninh đổi thưởng cho 2 nữ công nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 đài khác nhau.

Đó là chia sẻ từ anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM và đài Hậu Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng.

Đại lý vé số Mỹ Hạnh vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc 2 đài TP.HCM và Hậu Giang, đều mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5

Cụ thể, tờ vé trúng xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 5 có dãy số may mắn là 805808, tờ vé trúng xổ số Hậu Giang mở thưởng cùng ngày có dãy số là 323587. Anh Lê Du cho biết ngay sau khi có kết quả xổ số, đại lý đã mang tiền đến Tây Ninh (Long An cũ) để đổi thưởng cho khách.

"2 người trúng số đều là nữ ngoài 30 tuổi, cùng làm công nhân. Khách trúng đài TP.HCM nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản, cho biết sẽ dùng tiền trúng số để gửi ngân hàng cũng như cho cha mẹ. Nữ khách hàng còn lại nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản", đại lý Mỹ Hạnh tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé trúng số độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng những chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may.

Trước đó, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 29 tháng 5 trị giá 4 tỉ đồng và 1 tờ vé số trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng cho một người đàn ông địa phương.

Cụ thể, những tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 181994, còn tờ vé số trúng giải an ủi có dãy số là 881994. Đại lý đã đổi thưởng cho vị khách may mắn bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5: Khách trúng số đài Hậu Giang nhận tiền mặt

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 5, một khách trúng số đài Hậu Giang lộ diện sớm, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

