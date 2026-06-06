Trúng số độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, khách bất ngờ trúng thêm giải nữa

Đó là chia sẻ của anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Vé trúng 2 giải xổ số miền Nam được anh Phú Vinh đổi thưởng cho khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 686457, trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 6. Đồng thời, những vé trên cũng trúng thêm giải tám đài này khi có dãy số cuối là 57.

"Người trúng số là nam, 37 tuổi, nhận toàn bộ số tiền trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản. Việc tờ vé số trúng độc đắc và còn trúng thêm một giải khác là hiếm gặp, khách đã may mắn nhận được may mắn kép", anh Phú Vinh chia sẻ.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 6, đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) cũng thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số trúng 2 giải đài Cần Thơ cho khách.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 1048 trúng giải năm xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 6, đồng thời cũng trúng giải tám khi có 2 số cuối là 48. Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản.

Hình ảnh những tờ vé trúng 2 giải được dân mạng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may như vậy.

Trước đó, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam cho khách. Điều đặc biệt, những vé này có tứ quý 0000 khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối độc lạ 00003, trúng giải ba xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6 tổng trị giá 90 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách trúng đã mang vé tới đổi thưởng, nhận tiền mặt.