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Đời sống Cộng đồng

Vé số có tứ quý 0000 bất ngờ trúng giải lớn xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
04/06/2026 05:30 GMT+7

Những tờ vé số có dãy 00003 trúng giải lớn xổ số miền Nam khiến nhiều người bất ngờ vì sở hữu tứ quý 0000 hiếm gặp, tổng giá trị giải thưởng lên đến 90 triệu đồng.

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng giải ba xổ số miền Nam cho khách. Điều đặc biệt, những vé này có tứ quý 0000 khiến nhiều người chơi xổ số hào hứng.

Độc lạ vé tứ quý 0000 trúng xổ số miền Nam, nhiều người 'không ngờ' - Ảnh 1.

Vé số có dãy 00003 trúng xổ số miền Nam khiến nhiều người bất ngờ

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối độc lạ 00003, trúng giải ba xổ số TP.HCM ngày 1 tháng 6 tổng trị giá 90 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách trúng đã mang vé tới đổi thưởng, nhận tiền mặt.

"Nhiều năm kinh doanh vé số, với tôi đây là dãy số độc lạ, cũng không nghĩ là sẽ trúng giải cao như vậy. Khách mua cũng không ngờ là trúng", đại lý vé số Anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM cũng thông báo đã đổi thưởng tờ vé số giải nhất đài TP.HCM, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 6 với dãy số cuối độc lạ là 23234.

Hình ảnh những tờ vé dãy độc lạ trúng số được dân mạng chia sẻ. Nhiều người cho rằng những tờ vé có dãy số trên là dãy số đẹp, may mắn và chúc mừng người trúng. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may.

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) thông báo đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài TP.HCM và đài Hậu Giang, tổng trị giá 4 tỉ đồng. Cụ thể, tờ vé trúng xổ số TP.HCM ngày 30 tháng 5 có dãy số may mắn là 805808, tờ vé trúng xổ số Hậu Giang mở thưởng cùng ngày có dãy số là 323587. Anh Lê Du cho biết ngay sau khi có kết quả xổ số, đại lý đã mang tiền đến Tây Ninh (Long An cũ) để đổi thưởng cho khách.

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