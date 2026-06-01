Tháng 6 dương lịch xuất hiện ngày đặc biệt, lịch âm có gì thú vị?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, cũng là ngày đầu tiên người Việt đón tháng 6, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 151. Theo lịch âm hôm nay 1.6 là ngày 16 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Như vậy, hôm qua người Việt vừa trải qua ngày cuối cùng của tháng 5 dương lịch, đồng thời cũng là ngày rằm tháng 4 lễ Phật đản. Tháng 6.2026 có 30 ngày. Theo lịch âm, tháng này bắt đầu từ hôm nay và kéo dài tới ngày 16 tháng 5, còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thuần Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Tháng 6 dương lịch có nhiều ngày đặc biệt

Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, tháng 6 dương lịch là tháng của nhiều ngày kỷ niệm quan trọng, được nhiều người quan tâm. Đáng chú ý, hôm nay 1.6 là ngày Quốc tế thiếu nhi (World Children's Day).

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 ở Việt Nam còn gọi là "tết thiếu nhi" là ngày đặc biệt dành riêng cho trẻ em. Đây là dịp để các em nhỏ được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ cha mẹ, thầy cô và những người thương yêu. Còn các bậc cha mẹ cũng nhân dịp này thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con thông qua những lời chúc và món quà.

Theo Timenaddate.com, ở Mỹ, ngày 1.6 hôm nay cũng là một ngày lễ vui vẻ, ngày nói những điều tốt đẹp. Ngày này nhằm khuyến khích mọi người lan tỏa niềm vui và thiện chí bằng cách mở rộng các kênh giao tiếp và tập trung vào những điều tốt đẹp ở mỗi người.

Ngày lễ không chính thức này được cho là bắt nguồn từ Charleston, Nam Carolina. Theo một số người, những người khởi xướng ngày lễ này được truyền cảm hứng từ cuốn sách của Mitchell Carnell. Cuốn sách truyền cảm hứng cho mọi người trở thành những người nâng đỡ người khác với thông điệp người tốt là người luôn tích cực và luôn nói những điều tốt đẹp với bất cứ ai họ gặp.

Tháng 6 dương lịch còn diễn ra nhiều ngày đặc biệt ở Việt Nam như ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Trên thế giới, tháng 6 có ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em (12.6), ngày Hiến máu thế giới (14.6), ngày của cha (21.6)...