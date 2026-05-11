Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Mấy ngày nữa người Việt đón tháng 4 âm lịch Quý Tỵ?

Cao An Biên
Cao An Biên
11/05/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, vì sao nhiều người tin rằng 11.5 là ngày lành tháng tốt? Tính từ hôm nay, khi nào người Việt Nam đón tháng 4 âm lịch, còn gọi là tháng Quý Tỵ?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 130. Theo lịch âm hôm nay 11.5 là ngày 25 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay: Mấy ngày nữa người Việt đón tháng 4 âm lịch Quý Tỵ? - Ảnh 1.

Ngày 11.5 theo lịch âm hôm nay là ngày gì?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 7 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn khi vào hè.

Bao giờ đến tháng 4 âm lịch?

Theo lịch âm, tháng 3 âm lịch có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 17.4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tháng này kéo dài tới hết ngày 16.5, còn gọi là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Như vậy, tính từ ngày 11.5 hôm nay, chỉ còn 5 ngày nữa người Việt sẽ đón tháng 4 âm lịch, còn gọi là tháng Quý Tỵ. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 17.5, còn gọi là ngày Tân Mão và kéo dài tới ngày 14.6, còn gọi là ngày Kỷ Mùi.

Trong tháng 4 âm lịch này có một sự kiện quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 - đó chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Ở Việt Nam, ngày 11.5 hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên ở một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày ăn uống thỏa thích, theo chuyên trang timeanddate.com.

Lịch âm hôm nay: Mấy ngày nữa người Việt đón tháng 4 âm lịch Quý Tỵ? - Ảnh 2.

Người Việt sắp đón tháng 4 âm lịch

ẢNH: AI

Vào ngày 11.5, hãy phá vỡ hầu hết các quy tắc ăn kiêng của bạn, ngoại trừ một quy tắc duy nhất, chính là ăn những gì bạn muốn, ăn theo cách bạn muốn và ăn bao nhiêu tùy thích!

"Trong thế giới hiện đại hối hả, nơi thời gian là vô cùng quý giá, chế độ ăn uống đã trở thành xu hướng khiến nhiều người mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Ai trong chúng ta cũng đều có một món ăn nào đó mình yêu thích nhưng phải tránh xa vì nghĩ rằng nó không tốt cho sức khỏe. Ngày lễ không chính thức này cho phép mọi người dành ra một ngày trong năm để thoải mái thưởng thức những món ăn yêu thích mà không cần lo lắng về sức khỏe", timeanddate.com thông tin.

Tin liên quan

Lịch âm hôm nay: Ngày 23.4 được xem là ngày đẹp, vì sao?

Lịch âm hôm nay: Ngày 23.4 được xem là ngày đẹp, vì sao?

Theo lịch dương, lịch âm hôm nay 23.4 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Nhiều người Việt mong hôm nay gặp nhiều may mắn, vì sao?

Lịch âm hôm nay: Ngày 24.4 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Ngày Thalassemia thế giới 8.5 là ngày gì? Theo lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm lịch âm hôm nay tháng 4 âm lịch tháng 4 âm tháng quý tỵ mùng 1 ngày 11/5 là ngày gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận