Lịch âm hôm nay: Mấy ngày nữa người Việt đón tháng 4 âm lịch Quý Tỵ?

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 130. Theo lịch âm hôm nay 11.5 là ngày 25 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Ất Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý". Đó là lý do nhiều người mong gặp may mắn khi khởi sự hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt trải qua ngày thứ 7 đón tiết Lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 5.5 và kết thúc vào ngày 21.5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức hơn khi vào hè.

Bao giờ đến tháng 4 âm lịch?

Theo lịch âm, tháng 3 âm lịch có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 17.4, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tháng này kéo dài tới hết ngày 16.5, còn gọi là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Như vậy, tính từ ngày 11.5 hôm nay, chỉ còn 5 ngày nữa người Việt sẽ đón tháng 4 âm lịch, còn gọi là tháng Quý Tỵ. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 17.5, còn gọi là ngày Tân Mão và kéo dài tới ngày 14.6, còn gọi là ngày Kỷ Mùi.

Trong tháng 4 âm lịch này có một sự kiện quan trọng trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 4 - đó chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Ở Việt Nam, ngày 11.5 hôm nay không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên ở một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày ăn uống thỏa thích, theo chuyên trang timeanddate.com.

Vào ngày 11.5, hãy phá vỡ hầu hết các quy tắc ăn kiêng của bạn, ngoại trừ một quy tắc duy nhất, chính là ăn những gì bạn muốn, ăn theo cách bạn muốn và ăn bao nhiêu tùy thích!

"Trong thế giới hiện đại hối hả, nơi thời gian là vô cùng quý giá, chế độ ăn uống đã trở thành xu hướng khiến nhiều người mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Ai trong chúng ta cũng đều có một món ăn nào đó mình yêu thích nhưng phải tránh xa vì nghĩ rằng nó không tốt cho sức khỏe. Ngày lễ không chính thức này cho phép mọi người dành ra một ngày trong năm để thoải mái thưởng thức những món ăn yêu thích mà không cần lo lắng về sức khỏe", timeanddate.com thông tin.