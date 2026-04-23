Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Ngày 23.4 được xem là ngày đẹp, vì sao?

Cao An Biên
23/04/2026 05:00 GMT+7

Theo lịch dương, lịch âm hôm nay 23.4 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Nhiều người Việt mong hôm nay gặp nhiều may mắn, vì sao?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 113. Theo lịch âm hôm nay 24.4 là ngày 7.3, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 23.4 là ngày gì?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian xem đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành. Nhiều người quan niệm ngày này "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý" nên hy vọng gặp nhiều may mắn vào hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Đây là tiết khí đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ với sự thay đổi trong hình thái thời tiết.

Ngày 23.4 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 23.4 không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay là ngày Sách và Bản quyền thế giới (World Book and Copyright Day) được nhiều người quan tâm, theo Timeanddate.com.

Đây là một ngày quốc tế do UNESCO khởi xướng năm 1995, diễn ra hằng năm vào ngày 23.4. Mục tiêu của ngày này là tôn vinh sách, khuyến khích văn hóa đọc và nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả.

Nói về nguồn gốc ngày này, Timeanddate.com thông tin ngày 23.4 đánh dấu kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày mất của một loạt các nhà văn nổi tiếng, bao gồm Miguel de Cervantes Saavedra, Maurice Druon, Inca Garcilaso de la Vega, Haldor Kiljan Laxness, Manuel Mejía Vallejo, Vladimir Nabokov, Josep Pla và William Shakespeare. Vì lý do này, UNESCO đã chọn ngày này để tôn vinh sách, các tác giả và luật bản quyền.

Hôm nay là ngày Sách và Bản quyền thế giới (World Book and Copyright Day)

ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Vào ngày này, nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc đọc sách và các khía cạnh văn hóa của sách được tổ chức trên khắp thế giới. Nhiều hoạt động trong số đó nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế hoặc tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Các sự kiện thường diễn ra bao gồm đọc sách, công bố người chiến thắng các cuộc thi văn học và các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về luật bản quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Timeanddate.com cũng cho biết ở Mỹ, 23.4 hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Thử vận may. Nguồn gốc của ngày này vẫn chưa được biết rõ, mặc dù nhiều người tin rằng những người sáng tạo ra ngày lễ không chính thức này muốn mọi người gạt bỏ sự e ngại và nỗi sợ thất bại để làm điều gì đó táo bạo và mạo hiểm.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

lịch Âm lịch âm hôm nay lịch vạn niên ngày 23/4 là ngày gì may mắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận