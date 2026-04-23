Lịch âm hôm nay: Ngày 23.4 được xem là ngày đẹp, vì sao?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 113. Theo lịch âm hôm nay 24.4 là ngày 7.3, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 23.4 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian xem đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành. Nhiều người quan niệm ngày này "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý" nên hy vọng gặp nhiều may mắn vào hôm nay.

Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Đây là tiết khí đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ với sự thay đổi trong hình thái thời tiết.

Ngày 23.4 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 23.4 không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, hôm nay là ngày Sách và Bản quyền thế giới (World Book and Copyright Day) được nhiều người quan tâm, theo Timeanddate.com.

Đây là một ngày quốc tế do UNESCO khởi xướng năm 1995, diễn ra hằng năm vào ngày 23.4. Mục tiêu của ngày này là tôn vinh sách, khuyến khích văn hóa đọc và nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả.

Nói về nguồn gốc ngày này, Timeanddate.com thông tin ngày 23.4 đánh dấu kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày mất của một loạt các nhà văn nổi tiếng, bao gồm Miguel de Cervantes Saavedra, Maurice Druon, Inca Garcilaso de la Vega, Haldor Kiljan Laxness, Manuel Mejía Vallejo, Vladimir Nabokov, Josep Pla và William Shakespeare. Vì lý do này, UNESCO đã chọn ngày này để tôn vinh sách, các tác giả và luật bản quyền.

Hôm nay là ngày Sách và Bản quyền thế giới (World Book and Copyright Day) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Vào ngày này, nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy việc đọc sách và các khía cạnh văn hóa của sách được tổ chức trên khắp thế giới. Nhiều hoạt động trong số đó nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế hoặc tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Các sự kiện thường diễn ra bao gồm đọc sách, công bố người chiến thắng các cuộc thi văn học và các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về luật bản quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Timeanddate.com cũng cho biết ở Mỹ, 23.4 hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Thử vận may. Nguồn gốc của ngày này vẫn chưa được biết rõ, mặc dù nhiều người tin rằng những người sáng tạo ra ngày lễ không chính thức này muốn mọi người gạt bỏ sự e ngại và nỗi sợ thất bại để làm điều gì đó táo bạo và mạo hiểm.