Lịch âm hôm nay: Ngày 18.4 là ngày gì mà nhiều người mong may mắn gõ cửa?

Cao An Biên
18/04/2026 05:00 GMT+7

Ngày 18.4 là ngày gì mà theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay, nhiều người mong may mắn gõ cửa đầu tháng 3?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 108. Theo lịch âm hôm nay 18.4 là ngày 2.3, cũng là ngày thứ hai của tháng 3 âm lịch, tháng Nhâm Thìn.

Ngày 18.4 theo lịch âm hôm nay là ngày gì?

Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Nhâm Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Lịch vạn niên cho biết hôm nay được xem là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự, xuất hành khi "cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Đó là lý do nhiều người chia sẻ lịch vạn niên, lịch âm hôm nay hy vọng may mắn gõ cửa những ngày đầu tháng 3. Về mặt tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày cuối của thời đoạn tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm trước khi chuyển qua tiết khí mới trong ít ngày tới.

Ngày 18.4 là ngày gì?

Theo dương lịch, ngày 18.4 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngày này vẫn được nhiều người quan tâm vì hôm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18.4.1946 - 18.4.2026).

Trên thế giới, ngày 18.4 được biết đến là ngày Di sản thế giới (World Heritage Day). Theo Timeanddate.com, ngày này nhằm mục đích thu hút sự chú ý toàn cầu về sự cần thiết phải bảo tồn các di tích.

Hôm nay là ngày Di sản thế giới

Ngày Di sản thế giới, còn được gọi là ngày Di tích và Địa điểm quốc tế, nhằm tôn vinh những công việc do ICOMOS, Hội đồng quốc tế về Di tích và Địa điểm thực hiện. ICOMOS là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và gìn giữ các di sản lịch sử và khảo cổ trên toàn thế giới. 

Ý tưởng tổ chức ngày Di sản thế giới xuất phát từ một hội nghị của ICOMOS tại Tunisia vào ngày 18.4.1982. Tuy nhiên, ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2001 với chủ đề: "Cứu lấy những ngôi làng lịch sử của chúng ta". 

