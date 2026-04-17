Lịch âm hôm nay mùng 1 tháng 3: Ngày 17.4 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 107. Theo lịch âm hôm nay 17.4 là ngày 1.3, tức là ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch, tháng Nhâm Thìn.

Tháng 3 âm lịch có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 17.3 hôm nay, theo cách gọi can chi là ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Tháng này kéo dài tới hết ngày 16.5, còn gọi là ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.

Thông tin từ lịch vạn niên, hôm nay là ngày Chu Tước. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp để khởi sự, xuất hành, cầu tài. Dưới góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trong những ngày đón tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm.

Ngày 17.4 là ngày gì?

Theo dương lịch, ngày 17.4 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, ngày này được nhiều người quan tâm vì hôm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân (17.4.1946 - 17.4.2026).

Lực lượng Tài chính Công an nhân dân, với dấu mốc ra đời ngày 17.4.1946, đã trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ những bước đầu chập chững với bộn bề khó khăn, lực lượng này đã không ngừng nỗ lực, hoàn thiện và khẳng định vị trí không thể thiếu trong công tác đảm bảo hậu cần, tài chính cho toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Hemophilia thế giới (World Hemophilia Day), theo Timeanddate.com. Ngày này do Liên đoàn Hemophilia thế giới khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Hemophilia (máu khó đông), kêu gọi hỗ trợ người bệnh trên toàn cầu.

Trang nationaltoday.com thông tin thêm Hemophilia là một tình trạng hiếm gặp, trong đó máu không thể đông đúng cách vì thiếu các protein đông máu cần thiết. Ngày Hemophilia thế giới hiện được tổ chức trên toàn cầu để cải thiện việc chẩn đoán và tiếp cận với các phương pháp điều trị chuyên khoa. Mục tiêu của ngày này còn nhằm tập hợp, kết nối những người mắc chứng rối loạn đông máu từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau.