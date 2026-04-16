Lịch âm hôm nay: Ngày 16.4 là ngày cuối cùng tháng 2 âm, có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 106. Theo lịch âm hôm nay 16.4 là ngày 29 tháng 2, cũng là ngày cuối cùng của tháng 2 âm, còn gọi là tháng Tân Mão.

Theo cách gọi can chi, hôm nay là ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Thông tin từ lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian thường quan niệm rằng đây không phải là ngày đẹp để xuất hành, khởi sự công việc.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trải qua thời đoạn của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm. Hôm nay cũng là ngày thứ ba (ngày cuối) trong 3 ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của cộng đồng người Khmer.

Ngày 16.4 là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 16.4 được nhiều người quan tâm khi hôm nay là kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam (16.4.1946 - 16.4.2026).

80 năm trước, ngày 16.4.1946, Cục Quân y được thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa muôn trùng khó khăn của những ngày đầu kháng chiến kiến quốc, ngành Quân y Quân đội Nhân dân Việt Nam từng bước viết nên những trang sử vinh quang và tự hào qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại, sát cánh cùng toàn quân, toàn dân thực hiện sứ mệnh xây dựng, phát triển đất nước hùng cường hôm nay.

Trên thế giới, ngày 16.4 hôm nay là ngày Tiếng nói thế giới (World Voice Day), theo nationaltoday.com. Ngày này được kỷ niệm hằng năm dành để tôn vinh giọng nói con người và nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe giọng nói.

Cụ thể, ngày Tiếng nói thế giới nhằm mục đích chứng minh tầm quan trọng của giọng nói con người trong các tương tác hằng ngày. Giọng nói đóng vai trò thiết yếu đối với giao tiếp hiệu quả và lành mạnh giữa người với người.

Bên cạnh đó, ngày này giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về sự cần thiết phải phòng ngừa các vấn đề về giọng nói, phục hồi giọng nói gặp vấn đề, rèn luyện giọng nói nghệ thuật và nghiên cứu chức năng cũng như ứng dụng của giọng nói con người.

Theo Timeanddate.com, ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ - ngày Mặc đồ ngủ đi làm. Mặc dù nguồn gốc của ngày lễ thú vị này chưa được biết rõ, nhưng nhiều người hưởng ứng ngày này. Những năm gần đây, nhiều người nổi tiếng đã tham gia ngày này bằng cách xuất hiện trước công chúng trong bộ đồ ngủ.