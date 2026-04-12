Ngày 12.4 là ngày gì theo lịch dương, lịch âm hôm nay mà người Việt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là ngày thứ 102 của năm 2026. Theo lịch âm hôm nay 13.4 là ngày 25 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để khởi sự khi "xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua".

Dưới góc độ tiết khí, người Việt vẫn đang trong thời đoạn của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này sẽ kéo dài tới tháng 3 âm lịch, sẽ bắt đầu vào ngày 17.4 tới đây.

Ngày 12.4 là ngày gì?

Tại Việt Nam, ngày 12.4 không phải là ngày lễ lớn. Song trên thế giới, ngày 12.4 được nhiều người quan tâm khi là ngày Quốc tế du hành vũ trụ (International Day of Human Space Flight).

Theo Timeanddate.com, Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày Quốc tế du hành vũ trụ vào ngày 12.4 hằng năm. Ngày này nhằm tưởng nhớ chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên vào ngày 12.4.1961.

Ngày 12.4.1961 là ngày diễn ra chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên có người lái, do Yuri Gagarin thực hiện. Sự kiện lịch sử này đã mở đường cho việc khám phá vũ trụ. Năm 2011, Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 12.4 là ngày Quốc tế du hành vũ trụ để tưởng nhớ chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên có người lái và thúc đẩy việc khám phá và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và vì lợi ích của nhân loại.

Ngày Quốc tế du hành vũ trụ kỷ niệm sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ trụ đối với nhân loại, khẳng định lại đóng góp quan trọng của khoa học và công nghệ vũ trụ trong thế giới ngày nay. Ngày này cũng nhằm mục đích thúc đẩy khát vọng khám phá và bảo vệ không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó ở một số nước phương Tây, hôm nay cũng là một ngày lễ vui vẻ, ngày Bánh mì nướng phô mai. Đây là ngày để tôn vinh món bánh mì kết hợp với phô mai phổ biến trong các bữa ăn.

Ngày nay, món bánh mì nướng phô mai được nhiều người trên khắp thế giới thưởng thức như một món ăn nhẹ sau giờ học hoặc một bữa ăn an ủi. Người ta tin rằng phiên bản hiện đại của bánh mì nướng phô mai có nguồn gốc từ Mỹ vào những năm 1920 khi bánh mì thái lát và phô mai trở nên dễ dàng mua được.