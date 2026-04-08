Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay: Ngày 8.4 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Cao An Biên
08/04/2026 05:00 GMT+7

Ngày 8.4 theo lịch dương, lịch âm hôm nay là ngày gì ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà nhiều người Việt quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 98. Theo lịch âm hôm nay 8.4 là ngày 21 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 8.4 có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không phù hợp để khởi sự khi "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Người Việt đang trải qua ngày thứ 3 của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm. Cách đây ít ngày, người Việt đón Tết Thanh minh, ngày khởi đầu của tiết khí này với nhiều hoạt động ý nghĩa trong văn hóa, phong tục của người Việt, trong đó có tục tảo mộ.

Ngày 8.4 là ngày gì?

Theo lịch âm hôm nay, ngày 21 tháng 2 được xem là ngày quan trọng trong Phật giáo. Hằng năm, đây là ngày vía Bồ tát Phổ Hiền đản sanh. Đây là dịp quan trọng để Phật tử tưởng niệm, tôn vinh công hạnh nguyện lớn và trí tuệ của Phổ Hiền Bồ tát.

Phổ Hiền Bồ tát (Samantabhadra) là một trong những vị bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa, tượng trưng cho lý, định và hạnh nguyện rộng lớn. Bồ tát Phổ Hiền gắn với hình ảnh cưỡi voi trắng sáu ngà, hầu bên phải Đức Phật Thích Ca, đại diện cho việc thực hành đạo pháp, từ bi và trí tuệ vượt chướng ngại.

Nhiều phật tử quan tâm tới lịch âm hôm nay vì ngày 21 tháng 2 hằng năm là ngày vía Bồ tát Phổ Hiền đản sanh

Ngày 19.2 âm lịch mới đây cũng là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh. Vào ngày này, một số chùa đã tổ chức lễ kỷ niệm để tỏ lòng tôn kính và ôn lại công hạnh của vị bồ tát này.

Trên thế giới, hôm nay có một ngày được nhiều người quan tâm là ngày Quốc tế Người Romani (International Romani Day), theo thông tin từ chuyên trang Timeanddate.com.

Ngày này diễn ra vào ngày 8.4 hằng năm, được thành lập để tôn vinh văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của cộng đồng người Roma (Di-gan), đồng thời nâng cao nhận thức về các vấn đề phân biệt đối xử, nghèo đói và bảo vệ nhân quyền mà cộng đồng này đối mặt trên toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

lịch âm hôm nay lịch Âm ngày 8/4 là ngày gì hôm nay là ngày gì ngày vía Bồ tát Phổ Hiền đản sanh ngày 8/4
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận