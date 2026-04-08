Lịch âm hôm nay: Ngày 8.4 là ngày gì mà nhiều người Việt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 98. Theo lịch âm hôm nay 8.4 là ngày 21 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không phù hợp để khởi sự khi "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Người Việt đang trải qua ngày thứ 3 của tiết Thanh minh, tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm. Cách đây ít ngày, người Việt đón Tết Thanh minh, ngày khởi đầu của tiết khí này với nhiều hoạt động ý nghĩa trong văn hóa, phong tục của người Việt, trong đó có tục tảo mộ.

Ngày 8.4 là ngày gì?

Theo lịch âm hôm nay, ngày 21 tháng 2 được xem là ngày quan trọng trong Phật giáo. Hằng năm, đây là ngày vía Bồ tát Phổ Hiền đản sanh. Đây là dịp quan trọng để Phật tử tưởng niệm, tôn vinh công hạnh nguyện lớn và trí tuệ của Phổ Hiền Bồ tát.

Phổ Hiền Bồ tát (Samantabhadra) là một trong những vị bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa, tượng trưng cho lý, định và hạnh nguyện rộng lớn. Bồ tát Phổ Hiền gắn với hình ảnh cưỡi voi trắng sáu ngà, hầu bên phải Đức Phật Thích Ca, đại diện cho việc thực hành đạo pháp, từ bi và trí tuệ vượt chướng ngại.

Ngày 19.2 âm lịch mới đây cũng là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh. Vào ngày này, một số chùa đã tổ chức lễ kỷ niệm để tỏ lòng tôn kính và ôn lại công hạnh của vị bồ tát này.

Trên thế giới, hôm nay có một ngày được nhiều người quan tâm là ngày Quốc tế Người Romani (International Romani Day), theo thông tin từ chuyên trang Timeanddate.com.

Ngày này diễn ra vào ngày 8.4 hằng năm, được thành lập để tôn vinh văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của cộng đồng người Roma (Di-gan), đồng thời nâng cao nhận thức về các vấn đề phân biệt đối xử, nghèo đói và bảo vệ nhân quyền mà cộng đồng này đối mặt trên toàn cầu.